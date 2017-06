Khởi tố dượng rể đồi bại hiếp dâm 3 cháu gái

12/06/2017 17:22

Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em đối với Dương Ngọc Thế (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), kẻ đã hiếp dâm suốt thời gian dài đối với 3 bé gái kêu Thái bằng dượng rể.



Chị L.T.S.N. (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), kể lại: "Gia đình tôi chết đứng khi nghe con và các cháu kể lại sự việc. Vợ chồng tôi có 2 cháu, đứa lớn là C.T.Đ.N. mới học xong lớp 8, tựu trường này vào lớp 9; còn em trai của Đ.N. đang học mẫu giáo. Hoàn cảnh mẹ con tôi rất khó khăn khi cha các cháu mất cách đây 2 năm. Cũng do không đất đai sản xuất nên tôi và anh L.C. (44 tuổi) cùng Thế hùn nhau làm dây nịt đi bán dạo kiếm tiền nuôi con. Do là người thân trong nhà nên chúng tôi cũng không quan tâm nhiều đến mối quan hệ của dượng Thế với mấy cháu. Vì vậy mới xảy ra nông nỗi này".

Vì Vì Vì khó khăn nên chị H. chọn nơi đây làm chỗ bán quà vặt cho học sinh

Còn chị L.T.L.H. (39 tuổi) cho biết chị và anh C. có 2 con gái. Cháu lớn là L.T.H.N. đã học xong lớp 8, còn cháu nhỏ là L.T.H.M. vừa học xong lớp 4. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên anh C. mưu sinh bằng nghề làm dây nịt đi bán dạo, còn chị mở một chòi nhỏ bán quà vặt cho học sinh. Cùng dãy nhà với chị là nhà của mẹ anh C. và nhà chị L.T.S.N. (em gái anh C.). Ba căn nhà chung vách với nhau. Sau khi người em gái út của anh C. lập gia đình với Thế và có 2 con thì Thế cùng vợ con ở chung nhà với mẹ chồng chị H. Suốt thời gian đó, nghĩ là người trong nhà nên thấy con mình và Thế có tình cảm thân thì không ai nghi ngờ gì. Chỉ đến ngày 1-6 vừa qua, thấy bé M. với Thế có biểu hiện khác thường nên gia đình gặng hỏi thì cháu mới cho biết bị Thái làm "chuyện người lớn" nhiều lần. Hỏi tiếp thì gia đình tá hỏa khi biết không chỉ có cháu M bị Thái làm bậy mà chị ruột của M. là L.T.H.N. và em họ là cháu C.T.Đ.N. cũng bị Thái hiếp dâm nhiều lần từ lúc còn học lớp 4.

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc và Thế đã cúi đầu nhận tội.

Tin-ảnh: PHONG KHÊ