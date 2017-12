Khởi tố nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An

14/12/2017 14:51

Ngày 14-12, Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái các quy định nhà nước", khởi tố bị can Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Trao đổi với phóng viên, ông Liêm cho biết: "Tôi đã nhận được quyết định khởi tố nhưng không có áp dụng biện pháp ngăn chặn. Vụ này chưa quyết toán là cơ quan thanh tra vào cuộc". Riêng một lãnh đạo Công an tỉnh Long An nhận định: "Các quyết định này đã được VKSND phê duyệt đúng trình tự".

Ông Liêm trong một lần họp báo khi còn là giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An

Theo thông tin ban đầu, lúc ông Liêm còn đương chức Giám đốc Sở Y tế Long An, vào tháng 4-2014, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đông Nam Á (TP Tân An, Long An) ký hợp đồng gói thầu, lắp đặt thiết bị xuất xứ Nhật Bản, hiệu Sony cho công trình với giá 1,92 tỉ đồng và ông Liêm giao cho một phó giám đốc ký hợp đồng.

Tháng 7-2014, công ty này liên tục xin thay đổi xuất xứ các thiết bị như: tivi Sony Nhật Bản sang tivi Sony Malaysia; ổ cứng lưu trữ Seagate Mỹ sang ổ cứng Western Thái Lan; thiết bị camera Nhật Bản sang Trung Quốc và đều được chủ đầu tư là Sở Y tế đồng ý.

Thanh tra tỉnh Long An cho rằng Sở Y tế Long An đã có các sai sót trong hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, cũng như cán bộ thẩm định giá không làm rõ nhiều tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, dẫn đến việc xét trúng thầu đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đông Nam Á không đủ năng lực tài chính và phải điều chỉnh thời gian kéo dài để công ty này thực hiện. Việc làm này dẫn đến chênh lệch giá trị gần 30 triệu đồng. Sau đó, Công an tỉnh Long An thụ lý và từng cấm ông Liêm xuất cảnh. Thời gian gần đây, ông Liêm đã được dở bỏ lệnh cấm xuất cảnh.





M. Sơn