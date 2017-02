Khởi tố thêm 5 bị can vụ Trịnh Xuân Thanh

16/02/2017 21:06

Liên quan tới việc điều tra mở rộng vụ án hình sự cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ngày 15-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trí 1 bị can. Các bị can này đều bị khởi tố tội danh Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ Luật hình sự.

Trong đó có 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), gồm: Lương Văn Hoà (SN 1980), nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, PVC; Lê Xuân Khánh (SN 1976), Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, PVC; Nguyễn Lý Hải (SN 1964), nguyên Trưởng phòng kỹ thuật Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, PVC (hiện là nhân viên phòng kỹ thuật thi công Ban điều hành Dự án nhiệt điện Thái Bình 2).

Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ngay trước khi bị khởi tố

Hai bị can còn lại gồm: Nguyễn Thành Quỳnh (SN 1973), giám đốc Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty Miền Trung và Lê Thị Anh Hoa (SN 1979), giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Hoa (riêng Hoa bị cấm đi khỏi nơi cư trú).

Trước đó, ngày 15-9-2016, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty PVC và các đơn vị thành viên. Nhiều bị can đã bị khởi tố, trong đó có: ông Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc PVC; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.

Đáng chú ý, trước khi bị Bộ Công an ra Quyết định khởi tố, thực hiện Lệnh bắt tạm giam thì Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian từ năm 2007-2013, trên các cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC, mặc dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế. Từ đây đã để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013), nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng Công ty PVC bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

N.Quyết