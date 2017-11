Đã khởi tố vụ án của tập đoàn Mường Thanh

30/11/2017 15:36

Chiều 30-11, tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 5 HĐND Hà Nội trả lời câu hỏi liên quan đến khẳng định trước đó của thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, về việc sẽ khởi tố vụ án liên quan đến tập đoàn Mường Thanh, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, kết thúc điều tra bước 1, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân đợi phê chuẩn.



Theo ông Nam, việc khởi tố đang làm đúng quy trình tố tụng của pháp luật.

Liên quan đến các sai phạm phòng cháy chữa cháy tại 79 tòa nhà thương mại trên địa bàn Hà Nội, ông Nam cho biết sau khi giám sát phòng cháy chữa cháy từ năm 2015 đến nay, trách nhiệm kiểm tra xử lý và giám sát của cơ quan nhà nước và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 79 tòa nhà vi phạm phòng cháy chữa cháy phân làm 3 nhóm: nhóm 1 là các chủ đầu tư đã chấp hành đưa vào khắc phục dần các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhóm 2 là các chủ đầu tư đang tiến hành các bước thủ tục theo quy trình để bổ cập thêm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Nhóm 3 là chưa và cố tình không thực hiện.

"Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã lập danh sách, các đối tượng chống đối không khắc phục đã chuyển cơ quan điều tra 13 dự án tòa nhà chung cư, nâng cấp từ xử lý vi phạm hành chính, giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 13 dự án này có bao gồm cả các dự án của tập đoàn Mường Thanh"- ông Nam cho biết.

Trước đó, khi trả lời chất vấn về vấn đề sai phạm trật tự đô thị tại kỳ họp thứ 4 của HĐND TP Hà Nội vào ngày 5-7-2017, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Thanh tra TP Hà Nội đã chuyển sang Công an TP điều tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và và Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes (thuộc tập đoàn Mường Thanh) do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.



Qua điều tra, Công an TP Hà Nội thấy có dấu hiệu tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm về quản lý nhà ở theo điều 213 của Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hà Nội nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tiếp nhận kết luận của thanh tra TP, nhưng Bộ Công an cũng nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về Tập đoàn Mường Thanh tại 21 tỉnh, TP trên cả nước. Do vậy, trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với C46 của Bộ Công an để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội của Tập đoàn Mường Thanh.

"Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chúng tôi đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an, nếu để cho cơ quan điều tra công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can những vụ việc vi phạm trên địa bàn TP thì sang tuần tới, xin ý kiến của lãnh đạo Bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Nếu Bộ quyết định cục C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương thì chúng tôi chuyển toàn bộ tài liệu đã điều tra, xác minh sang Bộ Công an để Bộ giải quyết"- Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói trong buổi trả lời chất vấn tại HĐND TP ngày 5-7.

