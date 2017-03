Khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em tại quận Hoàng Mai

14/03/2017 07:02

Ngày 13-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước đó, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chủ trì cuộc họp với chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai, cùng một số đơn vị chức năng, để đánh giá kỹ quy trình, tiến độ công tác tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, điều tra vụ việc. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 10-1, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt) và con gái (SN 2008), đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo: ngày 8-1-2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (SN 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), trú ở phường Thịnh Liệt, thực hiện hành vi dâm ô.

Theo lời kể của con chị L., khoảng 19 giờ 30 ngày 8-1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi sinh năm 2004, 2008 và 2010, chơi ở gần nhà, thì Cao Mạnh H. xuất hiện. Quá trình này, đối tượng H. đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ.

Các cơ quan tố tụng của quận đã tiến hành dựng lại hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và đang trong quá trình trưng cầu giám định các dấu vết tại Trung tâm Pháp y Hà Nội, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), để có căn cứ tiếp theo xử lý vụ việc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

N.Quyết

