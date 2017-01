Khống chế 4 đối tượng đi taxi vận chuyển gần 5 kg ma túy đá

13/01/2017 08:54

Nhóm đối tượng cùng số ma túy tang vật - Ảnh: Nghĩa Bình

Ngày 13-1, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 12-1, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường tránh TP Vinh, tổ công tác đội cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Vinh nhận được tin báo có một nhóm người thuê xe taxi vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh về Nghệ An nên tổ chức lực lượng truy bắt. Khi phát hiện xe taxi mang BKS 37A 290.90 chạy qua cầu Bến Thủy 2 thuộc địa bàn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã dừng kiểm tra. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên sàn để chân dãy ghế ngồi sau của xe đang chở 1 chiếc ba lô bên trong chứa 1 bọc ma túy đá với tổng trọng lượng là 4,9 kg.

Bốn người đi trên chiếc taxi gồm, Nguyễn Thị Thảo (SN 1970), Tống Thị Trang (SN 1970), Tống Nhật Tân (SN 1976), cùng trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, và Nguyễn Thị Sâm (SN 1976), trú phường Lê Mao, TP Vinh, đã bị khống chế và bắt giữ tại chỗ. Qua khai thác nhanh, nhóm nghi phạm trên khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào rồi vận chuyển về TP Vinh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hải Vũ