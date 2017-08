Không trả tiền thua game, còn xách dao truy sát

18/08/2017 13:22

Ngày 18-8, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự 4 nghi phạm gây ra vụ truy sát vào ngày 16-8, gồm: Trần Hoàng Tú (29 tuổi) và Lê Thanh Sang (23 tuổi), cùng ngụ tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; Trần Văn Được (55 tuổi) và Diệp Tấn Lộc (con nuôi của Được), cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo điều tra, rạng sáng 16-8, Được đến tiệm game M.T. (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) chơi và thua gần 4 triệu đồng. Do không có tiền trả nên chủ tiệm giữ Được lại. Tuy nhiên, Được xin nếu cho về nhà sẽ lấy tiền trả và được chủ tiệm đồng ý.

4 nghi phạm (từ trái qua, từ trên xuống): Được, Sang, Lộc, Tú. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc về nhà, Được gọi Lộc, Sang, Tú mang theo mã tấu đến tiệm game định chém chủ tiệm. Lúc này, chủ tiệm không có tại đây nên Được cùng đồng bọn mang mã tấu xông vào chém 4 người đang có mặt rồi bỏ trốn.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an quận Ninh Kiều tích cực điều tra. Sau 8 giờ truy xét, các trinh sát đã bắt giữ được lần lượt 4 nghi phạm nói trên. Trong quá trình truy bắt các nghi phạm trong vụ án, công an đã bắt thêm 7 người có hành vi sử dụng ma tuý.

Lê Khánh