Kỷ luật nhiều cán bộ vì lộ đề thi

15/02/2017 23:05

Ngày 15-2, UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã có buổi trao đổi với báo chí về việc xử lý nhiều cán bộ liên quan đến vụ làm lộ đề thi công chức cấp xã năm 2016.

Cho đề thi vì nể nang (!?)

Tháng 7-2016, huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã. Kết thúc kỳ thi, hội đồng thi tuyển chọn được 126 hồ sơ đủ điều kiện, trình lên Sở Nội vụ và UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt. Tuy nhiên, ngay khi kết quả thi tuyển vừa được công bố, một số thí sinh dạng hợp đồng tạm tuyển bị rớt đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về việc lộ đề thi.

Theo một thí sinh, trước kỳ thi, một số thí sinh đã có đề và đáp án. Ngay sau buổi thi, người này thấy rất nhiều tài liệu vứt lại phòng thi, nhặt về đối chiếu thì có cả đáp án được khoanh tròn trên đó. Sau đó, một số thí sinh bị rớt đã phản ánh vụ việc lên cơ quan chức năng và CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Phú Hùng, Bí thư Huyện ủy Krông Năng, cho biết quá trình điều tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy ông Mai Quốc Doanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Lê Ngọc Sáu, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Năng, là những người được phân công ra một phần đề thi về lĩnh vực mình phụ trách. Còn ông Dương Ngọc Chính, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện, được phân công qua huyện Krông Ana tìm hiểu cách thức tổ chức và xin một số câu hỏi. Do nể nang, nhận thức không đầy đủ về tầm quan trọng của kỳ thi và nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước nên 3 người này đã cho 2 thí sinh phần câu hỏi. Do đó, một số câu hỏi được cho trùng với câu hỏi trong đề thi công chức. “Trong 2 thí sinh xin đề thi thì có 1 người đậu, 1 người rớt. Hội đồng thi đã quyết định hủy kết quả thi của người đậu” - ông Hùng thông tin.

UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk trả lời báo chí về vụ lộ đề thi

Chỉ kỷ luật, xử phạt hành chính

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan công an về việc không khởi tố vụ án, huyện Krông Năng đã xử lý kỷ luật những cán bộ liên quan. Theo báo cáo của UBND huyện Krông Năng, có 6 cán bộ của UBND huyện bị kiểm điểm, kỷ luật vì liên quan đến vụ lộ đề thi. Cụ thể, ông Châu Văn Lượm - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiêm Trưởng Ban Đề thi - bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Phòng Nội vụ, bị xử lý theo hướng thực hiện quy trình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể UBND huyện. Ông Cao Xuân Phu - Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, Ủy viên thư ký Ban Đề thi - phải thực hiện quy trình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể UBND huyện.

Các ông Mai Quốc Doanh, Lê Văn Sáu và Dương Ngọc Chính bị khiển trách và phạt mỗi người 5 triệu đồng. Ngoài ra, ông Doanh không được đưa vào quy hoạch cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020-2025; ông Sáu và ông Chính bị điều động đến công tác tại đơn vị khác.

Không hủy kỳ thi Theo ông Trương Hoài Anh, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, cơ quan chức năng không hủy kỳ thi công chức vừa qua. Đối với những cán bộ đang làm việc hợp đồng lao động tại các xã có đăng ký thi tuyển nhưng không trúng tuyển trong kỳ thi vừa qua, UBND huyện bố trí những trường hợp này vào các vị trí, chức danh công chức - cán bộ cấp xã không có người trúng tuyển và các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Bài và ảnh: Cao Nguyên