Kỹ sư xây dựng Hà Nội "nhảy" hàng chục xe máy

19/05/2017 11:25

Sáng ngày 19-5, Trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 317X, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".



Trần Hồng Quang cùng tang vật vụ án

Các đối tượng gồm: Trần Hồng Quang (SN 1985, trú tại khối 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Trung Đức (SN 1994) và Hoàng Văn Việt (SN 1996), cả 2 đều trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Quang khai nhận từ tháng 1-2016 đến tháng 3-2017, đối tượng này đã cùng Đức và Việt dùng vam phá khóa và các dụng cụ khác gây ra tổng cộng 33 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Anh Sơn, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình); thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương); TP Hà Nội… Riêng trên địa bàn Hồng Lĩnh, nhóm đối tượng đã "nhảy" thành công tất cả 7 vụ, chiếm đoạt 33 xe máy các loại.

Quang cho biết sau khi trộm được tài sản, đối tượng liền đem đi bán cho các hiệu cầm đồ với giá từ 4 - 6 triệu đồng/1 xe, rồi dùng số tiền đó "đốt" vào các lần "phê" ma tuý.

Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện cũng như sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, các đối tượng thường chọn địa bàn hoạt động cách xa nhau, với thủ đoạn rất tinh vi như sau khi thực hiện ở Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thành công, các đối tượng lại ra TP Vinh (tỉnh Nghệ An), sau đó ngược lên tận miền tây xứ Nghệ và điểm đáp là huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) để thực hiện các phi vụ "nhảy xe", sau đó quay ngược trở lại thị xã Hồng Lĩnh.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã thu giữ 21 xe máy các loại.

Quang hiện đang làm kỹ sư xây dựng ở Hà Nội, song do nghiện ma túy nặng nên đối tượng này đã cùng đồng phạm đi tới nhiều "địa bàn" để săn "mồi". Sau khi thực hiện thành công, nhóm này lấy tiền để sử dụng cho các cuộc "phê" ma tuý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng qui định của pháp luật.

Bảo Anh