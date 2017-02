Làm quen qua Zalo, nhiều cô gái bị cướp, hiếp

18/02/2017 16:06

Ngày 18-2, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ được nghi phạm gây án tại một phòng trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận tên là Lê Văn Long (SN 1994), thường trú tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Long khai nhận lên mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau, sau đó kết bạn, làm quen với công nhân ở quanh khu vực mình ở rồi dụ dỗ đưa các cô gái đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cướp tài sản và cưỡng hiếp nạn nhân.

Đối tượng thực hiện ít nhất 4 vụ cướp tài sản

Tổng cộng Long đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản gồm điện thoại và dây chuyền vàng, trong đó có 2 vụ sau khi cướp tài sản, đối tượng đã cưỡng hiếp nạn nhân.

Công an TP Thủ Dầu Một thông báo nếu ai có những thông tin liên quan hoặc là nạn nhân của đối tượng Long mà chưa đến cơ quan công an trình báo, vui lòng liên hệ Công an TP Thủ Dầu Một để mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.

Tin-ảnh: N. Phú