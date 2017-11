Làm rõ clip cướp tiệm vàng gây hoang mang ở Rạch Giá

16/11/2017 18:39

Chiều 16-11, thông tin từ Công an phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, xác nhận đơn vị này đang tam giữ Huỳnh Văn Quân (27 tuổi; ngụ ấp 7 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để làm rõ về việc đối tượng này gây náo loạn ở một tiệm vàng tại địa phương.

Huỳnh Văn Quân tại Công an phường Vĩnh Thanh Vân. Ảnh: A.Vũ

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy, Quân bị ảo giác nên lúc nào cũng thấy có người đuổi theo để đánh mình. Do đó, Quân chạy vào tiệm vàng Ngọc Bích trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá để trốn. Thấy thanh niên này có biểu hiện bất thường nên chủ tiệm vàng đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, Quân nhảy lên tủ đựng vàng ngồi. Do đó, chủ tiệm vàng buộc lòng điện thoại báo công an phường đến đưa thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" này về trụ sở làm việc. Thế nhưng, một số người dân đi ngang thấy vậy nên tưởng tiệm vàng bị cướp rồi quay clip đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

T.Nốt