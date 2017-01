Lên cơn nghiện, cầm dao xông vào nhà dân chém nhiều người

18/01/2017 18:19

Vi Văn Dậu tại cơ quan công an - Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Nghĩa Đàn

Ngày 18-1, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Vi Văn Dậu (SN 1993, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ việc đối tượng này dùng dao tấn công khiến nhiều người dân bị thương.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15-1, Dậu đeo khẩu trang, cầm dao đi vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960), trú tại xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu bà Tuyết khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Khi chồng và con gái bà Tuyết phát hiện thì bị Dậu chém bị thương.

Bị truy đuổi, Dậu trốn vào nhà của gia đình chị Lương Thị Phấn, trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên. Đang lẩn trốn thì bị chị Phấn phát hiện, Dậu đã dùng dao gọt hoa quả cứa vào cổ, dùng gạch đập vào đầu khiến chị Phấn bị thương nặng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng. Đến sáng ngày 17-1, các trinh sát đã bắt được Dậu khi y đang lẩn trốn tại địa phận xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vi Văn Dậu khai nhận từ huyện Thanh Chương lên Nghĩa Đàn tìm người quen nhưng không thấy. Do lên cơn nghiện nên y đã liều lĩnh xông vào nhà dân cưới tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hải Vũ