Liên tục gọi điện “đòi xử” Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

08/06/2017 12:32

Sáng ngày 8-6, thông tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết công an tỉnh đang xác minh, điều tra làm rõ một đối tượng có hành vi gọi điện, nhắn tin đe dọa thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng PA92, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, trong các ngày 3 và 4-6, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng PA92, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, liên tục bị một đối tượng gọi mấy chục cuộc điện thoại, nhắn tin đe dọa.

Danh tính đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa ban đầu được xác định là tên là H., trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng H. từng có một tiền án cố ý gây thương tích bị phạt tù 3 năm. Mới đây, đối tượng H. mới bị Tòa án nhân dân huyện Hương Khê xử án treo vì hành vi đánh một thầy giáo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hải Vũ