Luật sư truy vấn ông Đinh La Thăng tại tòa

10/01/2018 16:28

Chiều nay 10-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên (HĐQT/HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), cùng 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty PVC.



HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc ra chủ trương, thực hiện ký Hợp đồng tổng thầu EPC số 33, việc PVN đã làm các thủ tục chi tạm ứng cho PVC hơn 1.300 tỉ đồng và hơn 6,6 triệu USD; gây thiệt hại hơn 119 tỉ đồng.

Để làm rõ vì sao trong Kết luận điều tra kiến nghị áp dụng mức phạt nghiêm khắc với bị cáo Trịnh Xuân Thanh do xác định bị cáo này trong "quá trình điều tra khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi bỏ trốn gây khó khăn, cản trở", HĐXX mời điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) tới tòa.

Tại tòa Trịnh Xuân Thanh cho rằng mình không quanh co chối tội và khi làm việc với điều tra viên cũng không nói như vậy. Tuy nhiên, đại diện điều tra viên khẳng định Trịnh Xuân Thanh có quanh co chối tội.

Cơ quan điều tra cho rằng Trịnh Xuân Thanh quanh co, chối tội - Ảnh: TTXVN

Một luật sư hỏi bị cáo Trịnh Xuân Thanh, bị cáo có đồng ý với cáo trạng của VKS? Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói bị cáo nhận trách nhiệm vai trò người đứng đầu khi không đọc hợp đồng số 33 nhưng bị cáo không cố ý là trái. Toàn bộ nhiệm vụ phân cấp cho Tổng giám đốc của Tổng Công ty.

Luật sư tiếp tục hỏi: "Cáo trạng cho rằng bị cáo quanh co chối tội? Bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho biết, khi đọc cáo trạng nói Viện kiểm sát quanh co thì không biết thế nào vì trước đó làm việc với điều tra viên thì các đồng chí nói vậy.

Tuy nhiên, đại diện điều tra viên cho biết trong quá trình hỏi cung cơ quan điều tra thượng tôn pháp luật đúng trình tự của pháp luật. Cơ quan điều tra đã cho bị can đọc biên bản và ký theo nội dung lời khai của bị can.

"Chúng tôi kết luận quanh co, chối tội vì căn cứ và lời khai khác của những người thẩm vấn và cần thẩm vấn, cũng như qua phần xét hỏi 2 ngày hôm nay, thể hiện lời khai của các bị can khác về hành vi của Trịnh Xuân Thanh là tương đối rõ ràng. Tuy nhiên với những nội dung lời khai của Trịnh Xuân Thanh thể hiện trong hồ sơ vụ án là Trịnh Xuân Thanh không xác nhận nội dung này mặc dù chúng tôi vẫn tôn trọng lời khai của bị can và không ép buộc bị can. Lời khai của Thanh không đúng sự thật vụ án nên chúng tôi kết luận Thanh quanh co"-đại diện điều tra viên nói.

Trong phần thẩm vấn chiều nay 10-1, trước câu hỏi: "Nguồn tiền của PVN thế nào khi nhận làm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2" của luật sư Lê Văn Thiệp, ông Đinh La Thăng khai 30% vốn của Tập đoàn, 70% là vốn đi vay nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông Thăng, phần vốn đi vay không thuộc thẩm quyền của HĐTV mà thuộc về ban giám đốc.

Ông Thăng sau đó tiếp tục trả lời các câu hỏi về quan hệ giữa công ty mẹ PVN với công ty con PVC. "Nếu trong trường hợp PVC không trả được nợ, làm ăn thua lỗ thì PVN có thiệt hại không?"-trả lời câu hỏi này của luật sư nêu, ông Đinh La Thăng nói tùy theo mức độ vốn đầu tư của Tập đoàn vào công ty con. Ông Thăng còn nói các công ty con thành viên hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm độc lập trước pháp luật.

Khi bị hỏi về những quy kết mà kết luận điều tra và cáo trạng nêu, ông Đinh La Thăng nói tôn trọng nhưng "có những việc bản chất không hoàn toàn như vậy". Ông xin xem xét sai phạm ở dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo thực tế và các văn bản quy phạm pháp luật.

Đặt nghi vấn ông Đinh La Thăng ưu ái cho công ty con PVC (cả PVN) do ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT, luật sư Thiệp hỏi: "Bị cáo có nhận thức được việc đó gây nguy hiểm cho xã hội không?". Ông Thăng giải thích việc chỉ định PVC là nhà thầu cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là thực hiện theo chỉ thị "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa sáng ngày 10-1 - Ảnh: TTXVN

Ông Đinh La Thăng còn nói thêm trách nhiệm của công ty mẹ là lo cho các công ty con chứ không phải là ưu tiên. "Các công ty con có béo khỏe thì công ty mẹ mới béo khỏe được"-ông Thăng giải thích.

Tuy nhiên, luật sư Thiệp tiếp tục truy vấn: "Có phải vì PVN đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào OceanBank nên ngân hàng này mới ưu ái cho PVC vay vốn với lãi suất chỉ với hơn 5%?". Theo luật sư, mức lãi suất này thấp hơn lãi suất thị trường tới 18%. Trước câu hỏi này, ông Đinh La Thăng nói vấn đề này phải xem lại trong thỏa thuận ký với OceanBank.

Cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 119 tỉ đồng Ngày 2-7-2010, PVN phê duyệt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVPower (thuộc PVN) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư sau thuế hơn 31.505 tỉ đồng, tương đương gần 1,7 tỉ USD.

Ngày 28-2-2011, ông Vũ Huy Quang, Tổng giám đốc PVPower, và Vũ Đức Thuận, Tổng giám đốc PVC, ký Hợp đồng số 33/PVPOWER-PVC/2011/EPC (Hợp đồng tổng thầu EPC số 33) về việc thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm, cung cấp, đóng gói và vận chuyển, giao hàng... Ngày 13-5-2011, PVN, PVPower và PVC đã ký Hợp đồng số 4194/HĐ-DKVN chuyển đổi chủ thể Hợp đồng EPC số 33. Theo đó chuyển chủ đầu tư dự án từ PVPower sang PVN. Theo cơ quan điều tra, đến ngày 11-10-2011, PVC mới chính thức là Nhà thầu có tư cách pháp lý để thực hiện Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ ngày 28-4-2011 đến ngày 12-7-2011, PVN đã làm các thủ tục chi tạm ứng cho PVC hơn 1.300 tỉ đồng và hơn 6,6 triệu USD. Sau khi PVC nhận tiền tạm ứng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt và Trương Quốc Dũng đã sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án. Đến ngày 22-11-2017, nhà nước mới thu hồi được gần 1.100 tỉ đồng, thiệt hại hơn 119 tỉ đồng.

12 bị cáo ra tòa về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng": 1- Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN 2- Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó tổng giám đốc PVC 3- Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC 4- Trần Văn Nguyên, nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA) điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN 5- Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN 6- Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVN 7- Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2 8- Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN 9- Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN 10- Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN 11- Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN 12- Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc PVC. 8 bị cáo bị xét xử về tội "Tham ô tài sản": 1- Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch 2- Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch 3- Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch 4- Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Gám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng 5- Thị Anh Hoa, guyên Gám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa 6- Bùi Mạnh Hiển, nguyên Giám đốc PVC 7- Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó tổng giám đốc PVC 8- Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch. Hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, bị truy tố về cả 2 tội cố ý làm trái và tham ô tài sản.





Nguyễn Hưởng