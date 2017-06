Mặc trang phục công an đi thuê xe rồi chiếm đoạt

01/06/2017 09:51

Ngày 1-6, theo Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Hào (23 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10-2016 và tháng 3-2017, Hào đến cơ sở cho thuê xe ôtô và xe máy tại quận Ninh Kiều do anh Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi) làm giám đốc để thuê xe máy làm phương tiện đi lại trong vài ngày. Lần nào, Hào cũng đã thực hiện đúng hợp đồng, trả tiền sòng phẳng.

Đến ngày 8-5, Hào cũng đến đây thuê xe máy Exciter 150. Lần này, Hào làm hợp đồng thuê trong 10 ngày với số tiền là 3 triệu đồng và trả đủ số tiền trước khi thuê xe. Đến hạn nhưng không thấy Hào mang xe trả, anh Duy kiểm tra giấy tờ thì phát hiện Hào sử dụng giấy CMND của người khác để thuê xe. Nghi gặp đối tượng lừa đảo, anh Duy đến công an trình báo. Theo lời anh Duy, do những lần đến thuê xe, Hào hay mặc trang phục của công an nên tin tưởng giao xe, không ngờ gặp kẻ giả mạo.

Nguyễn Trần Anh Hào mặc trang phục của công an đi lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã vào cuộc điều tra và triệu tập Nguyễn Trần Anh Hào làm việc. Hào khai nhận sau khi thuê xe của anh Duy đã đem lên TP HCM cầm được 7 triệu đồng. Sau đó chuộc xe ra, thay đổi màu sơn và làm giả giấy đăng ký xe do Hào làm chủ sở hữu, Hào thay đổi biển số rồi chạy về Vĩnh Long.

Quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm tại Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã thu giữ bộ trang phục, giày, vớ, thắt lưng công an nhân dân, bảng tên Nguyễn Trần Anh Hào với số hiệu 055- 639. Hào khai nhận tất cả bộ trang phục này đều được mua từ TP HCM với mục đích lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều thông báo, ai là bị hại của đối tượng Hào thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, địa chỉ: số 188/1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hoặc đồng chí Nguyễn Hữu Bảo, điều tra viên, số điện thoại: 0907.666.476 để nắm thêm chi tiết.

C.Linh