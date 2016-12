Mâu thuẫn, lấy dao bầu đâm chết bạn nhậu ngày cuối năm

31/12/2016 10:15

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 30-12, Trần Hậu Công (SN 1982, trú tại thôn Quyết Tiến xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với anh Bùi Văn Bằng (SN 1978, trú tại Thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và một số người bạn ngồi nhậu tại một quán ở xã Thạch Đài.

Đối tượng Trần Hậu Công tại cơ quan công an - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trong lúc uống rượu giữa Công và anh Bằng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi xô xát. Trong lúc xô xát, bất ngờ Công chạy vào quán lấy dao bầu đuổi theo đâm nhiều nhát vào người anh Bằng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Bằng lập tức được người dân đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm chết anh Bằng, Công nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin về vụ án mạng đâm chết bạn nhậu, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lực lượng truy bắt. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày 30-12, lực lượng công an đã bắt được Trần Hậu Công khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hải Vũ - Nghi Xuân