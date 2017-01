Mâu thuẫn, nam thanh niên bị chém đứt lìa tay

10/01/2017 17:01

Ngày 10-1, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Đức Tín (SN 2000, ngụ quận Bình Tân) và Huỳnh Văn Tuấn Phong (SN 1997, quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 8-1, Dương Văn Ngoãn (SN 1996) và Nguyễn Văn Quốc (SN 1982, cùng quê Hậu Giang) đang chơi trên đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn với Tín, Phong. Sau khi lời qua tiếng lại, Tín dùng mã tấu chém Ngoãn đứt lìa cánh tay phải. Quốc hoảng sợ bỏ chạy cũng bị Phong cầm dây dù đuổi theo, đánh vào đầu gây thương tích.

Gây án xong 2 đối tượng lên xe tẩu thoát. Ngoãn và Quốc được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ việc. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Tín và Phong khi 2 nghi can này đang lẩn trốn trên địa bàn.

Sỹ Hưng