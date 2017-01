"Mẹ mìn" từ Vũng Tàu ra Nghệ An bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi

14/01/2017 14:16

Trần Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an

Ngày 14-1, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989, trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa ngày 6-1, phát hiện cháu Hà Mạnh H. (15 tháng tuổi) đang đứng chơi ven đường ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nên Thúy bế cháu bé bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân đã truy đuổi, bắt giữ được Thúy giao cho cơ quan công an ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, sau một thời gian dài quanh co, chối tội, Trần Thị Thanh Thúy khai nhận mình đã có gia đình và 3 con nhỏ. Ngày 6-1, sau khi bắt xe khách từ TP Vũng Tàu ra huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Thúy thấy em H. dễ thương, chơi một mình nên nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Huệ Cảnh