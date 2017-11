Một phụ nữ ly thân bị sát hại trong căn hộ chung cư

01/11/2017 11:36

Sáng 1-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại 1 căn hộ ở khu chung cư trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vào chiều ngày 31-10.



Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 31-10, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trong 1 căn hộ ở khu chung cư trên đường Nguyễn Trãi. Qua xác minh, nạn nhân là chị H. (SN 1981, quê Nam Định), bị sát hại trong căn hộ chung cư.

Theo lãnh đạo Công an phường Thượng Đình, ngay trong đêm 31-10, Cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm, khẩn trương xác minh truy bắt hung thủ gây án. Các hệ thống camera của tòa chung cư đã ghi lại toàn bộ hình ảnh những người ra vào, được Công an trích xuất kiểm tra để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, nạn nhân có gia đình, nhưng đã ly thân và sống với con gái 12 tuổi tại căn hộ chung cư này.

Ng. Hưởng