Mượn rượu lấy "bản lĩnh"... giết vợ

05/11/2017 19:43

Ngày 5-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Lâm (SN 1970, ở xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội "giết người". Nạn nhân là vợ bị can.

Theo tài liệu điều tra, do không muốn kí vào giấy ly hôn theo yêu cầu của vợ là chị Nguyễn Thị V. (SN 1973) nên vào vào rạng sáng 20-7, vợ chồng Nguyễn Hữu Lâm xảy ra cãi vã, Lâm đã đánh đập rồi dùng dao đâm vợ tử vong. Sau đó, Lâm dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng bất thành.

Theo lời của cháu Nguyễn Yến Nh., con gái vợ chồng Nguyễn Hữu Lâm, thời điểm xảy ra vụ việc, cả gia đình đang ngủ, Lâm vào phòng chửi vợ ầm ĩ khiến cả nhà tỉnh ngủ: "Bố cháu chửi và bảo không kí vào giấy ly hôn, sau đó đánh lao vào đánh mẹ chảy nhiều máu, sau đó bố cháu nằm ngất trên vũng máu".

Được biết, trước khi sát hại vợ, Lâm viết lên tường và ký tên mình: "Không có lòng can đảm để giết vợ, mượn chén rượu mới giết được. Lòng người có hạn, con xin phép bố mẹ con bất hiếu, xin cảm ơn nhân dân đội 7".

Vụ án đang được tiếp tục xử lý.

