Nam thanh niên rủ bé gái 14 tuổi vào phòng ngủ "quan hệ"

28/02/2017

Ngày 28-2, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết đang điều tra làm rõ việc Lang Văn Hùng (SN 1995, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn) bị tố cáo có hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 12-2016, thông qua bạn bè, Lang Văn Hùng có quen cháu Lang Thị T. (SN 2003, trú cùng xã), hiện là học sinh THCS. Hùng và cháu T. thường xuyên nhắn tin bằng điện thoại cho nhau.

Vào khoảng 22 giờ ngày 22-2 vừa qua, sau khi nhắn tin qua điện thoại, cháu T. đồng ý đến nhà Hùng chơi. Hùng đã đưa cháu T. lên phòng ngủ và hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Ngày 23-2, phát hiện cháu T. có nhiều biểu hiện bất thường nên gia đình đã tra hỏi thì cháu T. nói Hùng đã "quan hệ" với cháu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà cháu T. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Biết gia đình cháu T. trình báo công an, Lang Văn Hùng đã tới công an huyện Nghĩa Đàn trình diện.

