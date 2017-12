“Ngáo đá” ra quốc lộ 1A chặn xe đầu kéo, nhảy lên cabin đòi lái

28/12/2017 13:09

Nam thanh niên "ngáo đá" ra Quốc lộ 1A chặn xe đầu kéo đòi lái

Ngày 28-12, tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chiến Thắng (SN 1986, ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Theo cơ quan này, trước đó, tại Quốc lộ 1A (qua xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia), Thắng có biểu hiện "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá) đã lao ra đường chặn xe ô tô đầu kéo BKS 15C-128.76 kéo theo rơ-móoc 15R-157.03 do anh Nguyễn Quý Vỹ (SN 1982 ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Sau khi chặn chiếc xe này, Thắng đã nhảy lên cabin đòi lái xe. Khi không được anh Vỹ đồng ý, Thắng đã đập vỡ cửa kính xe, giật phanh tay rồi sau đó định bỏ chạy nhưng đã bị lái xe và một số người dân giữ lại.

Sự việc sau đó được Công an huyện Tĩnh Gia thụ lý, giải quyết. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh