Nghe mẹ nói mất tiền, con đánh bố bầm tím khắp người

13/12/2017 17:16

Chiều ngày 13-12, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tới (30 tuổi, ở xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tới

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 22-11, bà H. bị mất số tiền 5 triệu đồng nên nghi ngờ cho chồng mình là ông N V.N. (SN 1959, trú xã Hưng Lợi) lấy. Tối cùng ngày, Tới đi làm về nghe mẹ kể lại chuyện đã xông vào đánh bố mình là ông N. nghi gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người.



"Hôm đó, Tới đi làm về đến cổng thì nghe bà H. khóc và nói chuyện mất tiền. Nghe xong, Tới chạy xuống nhà ông N. đang ở, dùng thanh liếp giường, chân tay, đánh đập liên tiếp vào người bố mình. Tới còn mang 2 chai xăng với ý định đốt cả nhà và đốt cháy luôn bố mình nhưng mọi người can ngăn nên thôi"- ông nguyễn Văn Huyến, Phó Trưởng Công an xã Hưng Lợi, cho biết.

Trước đó, cũng theo công an xã Hưng Lợi, Nguyễn Văn Tới đã nhiều lần hành hung đánh đập dã man bố mình là ông N., đuổi ông N. ra khỏi nhà. Bị con đánh nhiều lần nhưng ông N. không nói với ai cũng như không tố cáo với cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc, ngày 11-12, người thân của ông N. đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị xử lý hành vi của Tới trước pháp luật. Công an huyện Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Văn Tới lên làm việc. Tại cơ quan công an bước đầu, Tới thừa nhận đã đánh đập bố mình.

Ngày 12-12 vừa qua, trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đã có kết luận giám định pháp y về thương tích của ông Nguyễn Võ N. Theo đó, ông N. bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 6%.

Tin-ảnh: Đức Ngọc