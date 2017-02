Nghi phạm giết người phụ nữ có bầu 2 tháng đã tự sát

13/02/2017 17:35

Chiều 13-2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác định được nghi can ra tay sát hại bà V.T.H. (SN 1972, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là Đỗ Văn Phước (SN 1975, quê Nam Định, hiện trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Tuy nhiên nghi can này đã tử vong do uống thuốc ngủ quá liều.

Nhà nghỉ Hà Tuấn nơi nhân viên phát hiện bà V.T.H. bị sát hại

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều ngày 8-2, nhân viên nhà nghỉ Hà Tuấn (ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa) thấy 2 vị khách (1 nam, 1 nữ) thuê phòng nghỉ từ ngày 7-2 nhưng không thấy ra khỏi phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ đã gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên đã phá cửa vào thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã chết. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan công an.

Nạn nhân được xác định là bà V.T.H. (SN 1972, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng cho biết người phụ nữ chết do bị xiết cổ và đang có thai khoảng 2 tháng.

Trong lúc đang vào cuộc truy bắt nghi can, cơ quan công an đã nhận được tin báo khoảng 12 giờ ngày 10-2, tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Định Long (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), nhân viên đã phát hiện 1 người đàn ông thuê phòng tử vong do uống thuốc ngủ tự sát. Sau đó, công an xác định nạn nhân là Đỗ Văn Phước, nghi phạm sát hại bà V.T.H..

Theo người thân, bà H. góa chồng, có một con trai. Nạn nhân nhiều năm nay đi làm ăn trong miền Nam và mới về quê nghỉ Tết để chuẩn bị cưới vợ cho con trai. Nghi phạm Phước và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau.

Thanh Tuấn