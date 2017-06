Nghi vấn người phụ nữ tâm thần bị cưỡng hiếp nhiều lần

15/06/2017 13:18

Bà M.T.M. bên cô con gái tâm thần đang có thai 5 tháng

Theo phản ánh của bà M.T.M. (SN 1949, ngụ thôn Phong Phú, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bà có người con gái bà là M.T.L. (SN 1984) bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, hiện đang điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, vài tháng trước, chị L. bị một người cùng thôn cưỡng hiếp nhiều lần, dẫn đến có thai.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình và bà M. đã làm đơn gửi UBND xã Nga Phú yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc nhưng đến nay sự việc vẫn trôi vào im lặng khiến gia đình rất bất bình.

"Nó bệnh tâm thần đi lang thang khắp xã, không có khả năng lao động. Nhiều năm nay, vợ chồng già chúng tôi phải nuôi L. và đứa con của L. nên khó khăn thêm chồng chất. Giờ đây nó lại đang mang thai tháng thứ 5, gia đình chẳng biết xử lý thế nào. Chúng tôi mong công an điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, để kẻ cưỡng hiếp con gái tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"- bà M. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Huy Tám, Bí thư Đảng ủy xã Nga Phú, cho biết xã đã nhận được đơn tố giác của gia đình bà M. và có giao cho Ban công an xã thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. "Sau đó, nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Nga Sơn xử lý. Công an huyện cũng cử cán bộ về lấy lời khai của chị L. và người thân tại trụ sở UBND xã. Vụ việc đang được Công an huyện thụ lý nên khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin tới người nhà nạn nhân"- ông Tám nói.

Còn theo ông Phan Thanh Nhuận, Phó trưởng Công an xã Nga Phú, Công an huyện Nga Sơn đã triệu tập, lấy lời khai của đối tượng bị gia đình bà M. tố cáo.

Được biết, gia đình bà M. thuộc diện hộ cận nghèo của xã Nga Phú, dù đã gần 70 tuổi nhưng ông bà vẫn thường ngày ra đồng làm việc để kiếm sống và nuôi chị L. bị tâm thần cùng đứa con riêng 6 tuổi của chị L.

Thanh Tuấn