Người đàn bà 7 năm trốn truy nã trong đường dây ma túy khủng

Ngày 20-12, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết đã chuyển hồ sơ, vật chứng vụ án và bản kết luận điều tra vụ án Phạm Hoàng Vân (50 tuổi), trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau 7 năm trốn truy nã sang Trung Quốc, tháng 9-2017, khi Phạm Hoàng Vân quay trở lại nhà tại TP Móng Cái đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Trần Phú (Móng Cái) bắt giữ.

Quá trình tiếp nhận đối tượng Phạm Hoàng Vân từ Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can.

Được biết, Phạm Hoàng Vân liên quan đến vụ án Đoàn Mạnh Thùy, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng lớn, diễn ra trong thời gian dài, gồm nhiều đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau…

Bị can Phạm Hoàng Vân

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2006 đến tháng 4-2011, các đối tượng trong vụ án đã thiết lập đường dây, tổ chức mua bán trái phép 110 bánh heroin và 80 viên ma tuý tổng hợp, thu lợi bất chính 2.237.500.000 đồng và 9.800 USD.

Trong đó, Đoàn Mạnh Thùy lôi kéo các đối tượng cùng tham gia và trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy với các đối tượng khác.

Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 14-12-2012, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Thùy, Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Xuân Nguyên, cùng trú ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Biển, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh, mức án tử hình. Các đối tượng trong vụ án cũng bị tuyên hình phạt nghiêm khắc: Chung thân, 15-20 năm tù giam…

Tại cơ quan điều tra, Vân không thành khẩn, khai báo quanh co, chối tội. Quá trình đấu trí với bị can, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã đưa ra nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc mua bán trái phép, giữa Vân và Nguyễn Thị Biển.

Theo đó, khoảng đầu tháng 1-2010, Nguyễn Thị Biển gọi điện thoại đặt mua 2 bánh heroin của Nguyễn Tuấn Anh (đã bị xét xử trong vụ án nêu trên) với giá 14.600 USD và 8 triệu đồng. Biển chỉ đạo Vân đi nhận ma túy và mang giao cho một đối tượng nam tên là Ba sống ở Đông Hưng, Trung Quốc.

Sau khi đi đò sang bên đất Trung Quốc, Vân đi bộ đến nhà người đàn ông tên Ba và giao 2 bánh heroin. Tại đây, người này đưa cho Vân một túi nilon đựng tiền mang về cho Biển. Tại chợ Móng Cái (Quảng Ninh), Vân được Biển trả công với số tiền 9 triệu đồng. Vân khai nhận, khi thấy Biển bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương.





Theo Minh Hiền (Công an nhân dân)