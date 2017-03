Người tố cáo phó chánh án nhận tiền chạy án lãnh 18 tháng tù

02/03/2017 17:07

Ngày 2-3, TAND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thụt (SN 1969, ngụ xã Cư Yang, huyện Ea Kar) 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nông Văn Thụt (phải) sau phiên tòa sở thẩm

Theo HĐXX, vào khoảng 6 giờ 10 phút ngày 30-6-2016, ông Thụt điều khiển xe tải mang BKS: 47C.063.16, tải trọng 1.050kg lưu thông trên đường liên thôn hướng thôn 7 đi thôn 8 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar). Khi đến đoạn đường trước rẫy của ông Trần Đăng Vinh (thuộc thôn 7, xã Cư Yang), ông Thụt phát hiện có chiếc xe đạp phía trước đi ngược chiều do bà Trần Thị Giới (58 tuổi, ngụ xã Cư Yang) điều khiển và một phần đường phía trước bị hư hỏng nên điều khiển xe tránh về bên trái theo chiều đi thì xảy ra tai nạn với xe đạp của bà Giới. Vụ tai nạn làm bà Giới ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Thụt cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do nạn nhân đeo giỏ trứng quá nặng trên tay cầm nên loạng choạng chạm vào xe của bị cáo. Sau khi gây tai nạn, bị cáo Thụt đã bồi thường cho gia đình bà Giới tổng số tiền 110 triệu đồng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vào cuối tháng 10-2016, ông Thụt nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND huyện Ea Kar do bà Trương Thị Hoa, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar ký. Theo ông Thụt, bà Hoa nhiều lần liên lạc với ông qua điện thoại gợi ý chung chi 120 triệu đồng để được án treo, nếu không sẽ phải chịu mức án từ 5-15 năm tù. Sau nhiều lần nghe ông Thụt trình bày hoàn cảnh, bà Hoa đã đồng ý giảm số tiền xuống còn 80 triệu đồng để lo án treo.

Ngày 5-12-2016, ông Thụt cùng vợ đến nhà bà Hoa chung chi 80 triệu đồng và quay clip diễn biến vụ chung chi. Trước khi chạy án, ông Thụt đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT về việc bà Hoa có hành vi vòi tiền chạy án để thực hiện việc xét xử án treo và đề nghị sẽ bổ sung chứng cứ sau khi đưa tiền. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh và quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ nhận hối lộ. Sau đó, công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Vào ngày 11-1, Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoa về tội “Nhận hối lộ”.

Tin - ảnh: C. Nguyên