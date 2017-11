Nhận giùm gói hàng, lãnh 14 năm tù

09/11/2017 15:38

Ngày 9-11, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa án sơ thẩm từ 15 năm tù xuống còn 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phương Phi (SN 1994; quê Vĩnh Long) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Bị cáo Phi tại tòa phúc thẩm

Nguyễn Phương Phi và Nguyễn Châu Ngọc Bích (SN 1978) là bạn bè. Khoảng đầu tháng 10-2016, Bích nhắn tin cho Phi trên mạng xã hội rằng đi nhận gói hàng từ Sài Gòn gởi về sẽ cho 300.000 đồng nên Phi đồng ý.



Trưa 23-10-2016, sau khi nhận gói hàng được quấn kín băng keo từ tài xế, Phi gọi thì Bích nói mang đến giao cho Thúy (em chồng Bích).

Qua điện thoại, Thúy nói rằng vì trời chưa tối nên sợ người khác nhìn thấy và không chịu nhận. Lúc này, Phi nghi ngờ gói đồ là ma túy vì có lần Phi nhìn thấy Bích bán ma túy cho người nghiện.

Phi vẫn đến nhà Bích giao hàng và đưa cho mẹ Bích. Hôm sau, Phi sang chơi thì được Bích cho 300.000 đồng.

Ngày 27-10-2016, Bích cũng gọi cho Phi đi nhận hàng từ xe khách tuyến TP HCM - Vĩnh Long. Trên đường đem hàng về cho Bích thì Phi bị công an bắt quả tang; bên trong có nhiều gói heroin trọng lượng hơn 75 g.

Quá trình điều tra, Bích thừa nhận có quen biết và nhờ Phi đi lấy hàng từ TP HCM gởi về nhưng phủ nhận kêu Phi đi lấy ma túy giùm.

Tại phiên phúc thẩm, chủ tọa hỏi thì Bích nói cả hai chơi rất thân, không biết tại sao Phi lại khai man như vậy.

Tuy nhiên, tòa cho rằng không tự nhiên Phi khai như vậy, trong vụ án này Bích là người có liên quan trực tiếp đến hành vi của Phi và Phi chỉ đóng vai trò thứ yếu, vận chuyển thuê.

"Tôi không hiểu vì sao hồ sơ đã rõ ràng như thế này mà Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn để chị ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi sẽ kiến nghị điều tra đối với chị, nếu đủ chứng cứ sẽ xử lý với vai trò chủ mưu vụ án"- chủ tọa nói với Bích.

HĐXX nhận định, trong vụ án còn nhiều người liên quan, công an đang làm rõ. Tuy nhiên, xét thấy cần thiết phải kiến nghị cơ quan công an điều tra, xử lý những người này nên ngoài việc giảm án cho Phi, tòa còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra hành vi của Bích và những người liên quan đến việc vận chuyển ma túy của Phi.



Phạm Dũng