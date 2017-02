Nhiều đại gia Sài Gòn bị trộm đột nhập ngày Tết

05/02/2017 13:33

Vào dịp cuối năm, anh P.D.T (37 tuổi) ngụ tại đường số 8 (phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) đã cùng gia đình đi du lịch. Mùng 5 Tết Đinh Dậu (tức ngày 1-2), gia đình anh T. trở về nhà thì thấy cửa mở, nhiều đồ vật bị xáo trộn.

Khi kiểm tra, phát hiện két sắt đã bị phá. Chủ nhà khai báo những tài sản bị trộm mất gồm 1 nhẫn kim cương, 70 chỉ vàng và 470 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tiền bị mất trộm gần 1,1 tỉ đồng.

Ngay sau đó, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện công an quận Gò Vấp đang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP HCM truy xét, khám nghiệm hiện trường để xác định đối tượng.

Tương tự, ngày 27-1 (tức 30 Tết Đinh Dậu), gia đình ông N.T.V (46 tuổi) ngụ phường Bình An (quận 2, TP HCM) khoá cửa nhà để về TP Nha Trang ăn Tết.

Tuy nhiên, đến ngày 28-1 (Mùng 1 Tết), gia đình ông V. mở điện thoại để xem hệ thống camera an ninh thấy bị hỏng nên gọi cho bà T.T.T.T (26 tuổi; người giúp việc) yêu cầu đến nhà kiểm tra.

Khi có mặt, bà T. thấy két sắt bị phá. Chủ nhà khai báo mất gần 1,7 tỉ đồng gồm 30 cây vàng, 20.000 USD, 40 triệu đồng và nhiều nữ trang…

Theo công an TP HCM, trong dịp Tết năm ngoái đã xảy ra 31 vụ trộm, trong đó hơn một nửa đối tượng lên kế hoạch nhắm vào trộm những gia đình đại gia, giàu có.

Lê Phong