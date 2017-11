Nhóm côn đồ lạ mặt xông vào nhà nổ súng bắn người

20/11/2017 18:24

Chiều 20-11, một lãnh đạo Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã làm rõ danh tính của nhóm đối tượng xông vào nhà dân nổ súng bắn trọng thương anh Trần Hữu Hiệp (SN 1981, trú tại tổ 8 khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) vào trưa ngày 19-11. Hiện cơ quan công an đang tập trung truy bắt nhóm côn đồ này.



Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 11 giờ ngày 19-11, anh Trần Hữu Hiệp cùng anh Nguyễn Tấn Phương (SN 1990, ở tổ 2 khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) đang trông coi hộ nhà riêng anh Phạm Mạnh Quân (tổ 4 khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long) thì 3 đối tượng xuất hiện gọi cửa.

Anh Phương vừa mở cửa thì cả 3 cùng xông vào bên trong tìm chủ nhà (anh Quân). Khi các thanh niên lạ mặt hỏi anh Quân đâu, anh Hiệp nói không biết thì lập tức bị nhóm thanh niên này chửi bới. Thấy vậy, anh Hiệp bỏ vào nhà vệ sinh để đi tắm thì bị 2 đối tượng đi theo. Liền đó, một thanh niên rút súng ngắn bắn vào thắt lưng anh Hiệp, rồi tiếp tục cả 2 đối tượng lao vào đánh đập nạn nhân. Sau đó, cả 3 rút khỏi hiện trường.

Anh Hiệp đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hiện anh Hiệp đã qua cơn nguy kịch.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay cơ quan công an đã xác định được danh tính của 3 đối tượng liên quan là M "Vẽ" (trú tại phường Hồng Gai, TP. Hạ Long), C. "Ngố" (trú tại phường Trần Hưng Đạo) và Th. "Vinh" (trú tại phường Cao Xanh), đều thuộc TP Hạ Long. Nguồn tin cho hay, nguyên nhân khiến các đối tượng vác súng đến tìm chủ nhà có thể do nợ nần.

Tr.Đức