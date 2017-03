Nhức nhối nạn xâm hại tình dục trẻ em

13/03/2017 23:21

Liên quan tới hàng loạt vụ tố cáo xâm hại tình dục trẻ em thời gian qua, ngày 13-3, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an, cho biết đã yêu cầu các địa phương làm rõ và có báo cáo.

Làm rõ để bảo vệ trẻ khác

Cùng ngày, theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP HCM, cơ quan này đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ cháu N.T.P.N (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học L.T.V, quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại vùng kín. “Chúng tôi đang thu thập chứng cứ để làm rõ đơn tố cáo của gia đình cháu bé. Cơ quan điều tra sẽ làm việc khách quan, không bao che nếu có sự việc đó xảy ra” - Đại tá Tuấn khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà T.T.M.C (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) khẳng định con gái mình bị kẻ xấu hãm hại khi đang học tại Trường Tiểu học L.T.V. Theo bà C., tối 14-2, bà phát hiện quần của cháu N. dính máu, vùng kín bị trầy xước bên trong. Thấy N. có biểu hiện bất thường, bà C. gặng hỏi thì cháu kể bị một người tên Đ. (nghi quen với người trong trường) xâm hại. Bà C. gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm nhưng không liên lạc được nên đưa N. đến Bệnh viện Từ Dũ khám và được bác sĩ thông báo cháu bị rách bên trong vùng kín.

Ngày 15-2, bà C. trình báo sự việc với Công an phường Bình Thọ và Công an quận Thủ Đức. Sau đó, công an cùng bà C. đến trường làm việc với hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm và bảo mẫu tại phòng thư viện để nghe giải thích về sự việc. Tuy nhiên, khi công an xem camera an ninh số 4, nơi khu vực cháu N. nghi bị xâm hại, thì không có dữ liệu. Bà C. cho rằng một số thầy, cô giáo của trường nói dối là cháu N. bị ngã, vùng kín vướng vào móc treo cặp gây chảy máu. “Tôi không có thù oán gì với thầy, cô nào mà đặt điều con mình bị hãm hại, càng không thể đưa danh dự con ra để đùa giỡn. Tôi chỉ mong cơ quan công an vào cuộc làm rõ để bảo vệ cho các trẻ khác” - bà C. bức xúc.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, qua trích xuất hình ảnh từ 8 camera trong trường, chỉ có 1 camera (số 4) hướng vào phòng của cháu N. bị dừng hoạt động trong thời gian từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 phút ngày 14-2 vì vào giờ nghỉ trưa, người lao công vô tình ngắt cầu dao khiến nó dừng hoạt động. Riêng 7 camera còn lại, khi công an trích xuất hình ảnh thì không thấy đối tượng lạ mặt nào vào trường trong khoảng thời gian nghỉ trưa. “Kết quả giám định bước đầu cho thấy cháu N. không bị tổn hại màng trinh, không có tinh trùng trong âm đạo. Ngoài ra, cũng không có chứng cứ nào chứng minh cháu N. bị xâm hại vùng kín ngay thời điểm nghỉ trưa tại trường. Khi nào có kết quả chính thức, cơ quan điều tra sẽ trao đổi với gia đình và thông tin rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng” - Đại tá Tuấn thông tin.

Một đối tượng bị đưa ra xét xử ở TP HCM vì có hành vi dâm ô với trẻ emẢnh: Phạm Dũng

Thận trọng nhằm tránh oan sai

Trong ngày 13-3, ông Nguyễn Anh Đoan, Viện trưởng VKSND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã nhận được chỉ đạo từ VKSND Tối cao liên quan đến việc bà T. (37 tuổi, sống tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) tố cáo ông N.K.Th (77 tuổi, ngụ cùng chung cư) có hành vi xâm hại tình dục con gái bà là cháu T.T.T (7 tuổi) và đã có quyết định gia hạn điều tra lần 2 (thời hạn 2 tháng). “Vụ án không hề bị chìm xuống mà cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Chúng tôi muốn có đầy đủ chứng cứ để tránh oan sai” - ông Đoan nói.

Theo dõi vụ án từ khi mới xảy ra, anh Trương Anh Tú (ngụ TP Vũng Tàu) cho biết việc khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can cho thấy sự chưa quyết liệt của cơ quan điều tra bởi vụ việc đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, dư luận cũng như gia đình cháu bé cần có câu trả lời từ phía cơ quan chức năng.

Trước đó, tháng 8-2016, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để điều tra. Điều đáng nói, từ trường hợp của bé gái này, cơ quan điều tra đã làm việc với gia đình của một số trẻ khác và tất cả đều khẳng định ông Th. là người có hành vi dâm ô.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12-3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND Tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp khẩn trương làm rõ.

Người dân hoang mang

Theo luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn Luật sư TP HCM), có nhiều uẩn khúc trong vụ việc của cháu N.T.P.N vì với các dữ liệu do gia đình cung cấp như quần dính đầy máu, camera an ninh lại không hoạt động đúng vào thời điểm xảy ra sự việc, kết quả giám định chưa rõ ràng, vậy nguyên nhân bị tác động là gì? Lời giải thích của bác sĩ trực tiếp khám nghiệm cho N. lại cho rằng cháu bị xâm hại tình dục... Những thông tin, dữ liệu đó đang khiến người dân hoang mang, lo lắng cho sự an nguy của con em mình. “Trong trường hợp này, cơ quan chức năng cần làm rõ các nghi vấn trên để có câu trả lời chính thức về vụ việc. Nếu có hành vi xâm hại thì phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can ngay. Nếu không có thì cũng phải giải thích rõ ràng cho người dân hiểu nhằm giải tỏa những nghi vấn của vụ việc” - luật sư Thảo nói.

Đối với vụ việc của cháu T.T.T, luật sư Trương Xuân Tám, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can. Hành vi dâm ô của ông Th. có thể nhằm mục đích thỏa mãn dục tính, không phải hiếp dâm nhưng đã xâm hại đến sự phát triển bình thường, ảnh hưởng tâm sinh lý của trẻ. “Hành vi dâm ô rất khó để có thể bắt quả tang nhưng có nhiều lời khai trùng hợp thì hoàn toàn đủ căn cứ để khởi tố bị can. Sự việc kéo dài nhiều tháng qua chứng tỏ cách làm việc của cơ quan điều tra chưa hiệu quả” - luật sư Tám nhận định.

Khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em tại quận Hoàng Mai Ngày 13-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 10-1, chị N.T.L (trú phường Thịnh Liệt) và con gái (SN 2008) đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo: Ngày 8-1-2017, con gái chị bị Cao Mạnh H. (SN 1983, trú phường Thịnh Liệt) thực hiện hành vi dâm ô. Theo lời kể của con chị L., khoảng 19 giờ 30 ngày 8-1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm chơi ở gần nhà thì Cao Mạnh H. xuất hiện. H. đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ. Các cơ quan tố tụng của quận đã tiến hành dựng lại hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và đang trong quá trình trưng cầu giám định các dấu vết tại Trung tâm Pháp y Hà Nội, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để có căn cứ tiếp theo xử lý vụ việc.

Tội ác đáng bị trừng trị Đại tá - TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân), cho biết có đến 80%-90% nghi can trong những vụ xâm hại tình dục trẻ em là người quen biết, thân thuộc. Theo ông Thìn, chỉ có những người quen biết như hàng xóm, bạn bè của cha mẹ mới dễ lợi dụng trẻ. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Chăm sóc bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đánh giá vấn đề hiện nay chính là sự vào cuộc của các cơ quan thực thi pháp luật, thậm chí là nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Muốn giáo dục pháp luật thì phải xử lý nghiêm, dứt khoát những vụ án xâm hại tình dục trẻ em chứ không thể để tình trạng dây dưa, chìm xuồng. Còn theo TS Võ Văn Nam, Khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TP HCM, ấu dâm không chỉ là vấn đề lệch lạc trong tình dục mà đó là tội ác thật sự. Trong tâm lý học thì người ta xem đó là sự lệch lạc tình dục, lệch lạc về nếp sống, lối sống đạo đức. Thực tế trong xã hội Việt Nam nhiều người nhân danh mình “bị bệnh” để thực hiện hành vi. Ấu dâm để lại hậu quả rất nặng nề cho nạn nhân và gia đình. Tội ác này đáng bị trừng trị, chế tài thật nặng.

Sỹ Hưng - Ngọc Giang - Nguyễn Quyết