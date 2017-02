“Nổ” là sếp ở Bộ Công an, cháu phó chủ tịch tỉnh để lừa đảo

16/02/2017 18:16

Bị cáo Lương tại phiên tòa

Ngày 16-2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Lương (SN 1985, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dù không có việc làm nhưng đi tới đâu Lương cũng giới thiệu mình là cán bộ tại Cục C45 – Bộ Công an, có vợ là giáo viên, là cháu của phó chủ tịch tỉnh có khả năng đứng ra chạy việc. Với chiêu bài trên, từ năm 2014 đến tháng 7-2016, Nguyễn Xuân Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 người dân số tiền gần 800 triệu đồng.

Điển hình, Lương đã nhận của ông P.B.T., (trú thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 200 triệu đồng, hứa sẽ xin cho con gái ông T. vào làm việc tại một cơ quan nhà nước tại Nghệ An. Sau khi nhận được tiền, Lương không hề xin việc mà dùng số tiền đó tiêu xài cá nhân.

Chị Đ.T.N. (SN 1986, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh), là bạn học phổ thông với Lương, cũng bị Lương lừa. Trong một lần tình cờ gặp mặt, Lương “nổ” là cán bộ công an, có thể xin việc cho chị N. vào Bệnh viện sản nhi Nghệ An để chiếm đoạt số tiền 145 triệu đồng. Tiếp đến, cũng với thủ đoạn cũ, giới thiệu mình công tác ở Cục C45 Bộ Công an, Lương đã lừa chiếm đoạt của ông H.Q.V. (SN 1956, trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) số tiền 300 triệu đồng để lo cho con trai ông V. vào ngành công an. Trong lúc nhận tiền của ông V., đối tượng Lương đã bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Lương mức án 8 năm tù, buộc Lương phải chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Hưng Tây