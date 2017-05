Nổ súng phá trường gà nằm ngay mặt tiền đường

25/05/2017 16:31

Chiều 25-5, Công an huyện Châu Thành cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ 20 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Chủ trường gà này được xác định là Nguyễn Đức Toàn (SN 1987; ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành).

Chủ trường gà Nguyễn Đức Toàn

Trước đó, trưa cùng ngày, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng CSCĐ và Công an huyện Châu Thành nổ súng, khống chế 20 người đang say sưa đá gà ăn tiền trên phần đất trống của một người dân tại xã Tân Hương, chỉ cách Quốc lộ 1 chưa đến 40 m.

Công an tạm giữ 20 đối tượng, 20 xe máy, 32 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động, 4 con gà và 2 cặp cựa. Các con bạc khai trường gà này do Toàn tổ chức để lấy tiền xâu. Nghe Toàn nói có quen thân với công an, các con bạc lại thấy trường gà tổ chức gần mặt tiền đường nên tưởng thật và đến chơi.

Tin-ảnh: M. Sơn