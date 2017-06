"Nữ quái" lừa hàng loạt đàn ông vào nhà nghỉ gây mê, cướp tài sản

15/06/2017 12:49





Ngày 15-6, theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, qua thông báo từ Cục Cảnh sát Hình sự đang chỉ đạo Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra vụ gây mê cướp tài sản do đối tượng Lê Thị Ly (41 tuổi, tạm trú thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) thực hiện tại các tỉnh miền Tây, Phòng PC45 Công an tỉnh Trà Vinh đã xác minh trên địa bàn, Ly đã thực hiện 1 vụ.

Theo đó, qua kết quả xác minh, vào ngày 21-10-2016, ông N.T.A. (43 tuổi, ngụ xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) tình cờ gặp Ly tại một quán nước ở thị xã Duyên Hải. Sau khi nói chuyện, Ly ngỏ ý nhờ ông A. giới thiệu đến các điểm bán cá biển để mua về bán lại.

Hai ngày sau, ông A. chở Ly đi khảo sát các điểm thu mua cá biển tại khu vực cảng Láng Chim nhưng Ly không mua mà chỉ dò hỏi rồi về. Qua ngày hôm sau, Ly hẹn ông A. ra nói chuyện và mời A. về nhà mình ở Kiên Giang chơi.

Trước khi đi, Ly than do trước đó đã bán bộ vòng vàng để tiêu xài, giờ về nhà gia đình không thấy số nữ trang này sẽ la mắng nên muốn mượn A. 50 triệu đồng để mua lại bộ vòng. "Nữ quái" còn hứa sẽ đầu tư mở vựa cá cho ông A. làm quản lý và được người đàn ông này đồng ý.

"Nữ quái" Lê Thị Ly. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-10-2016, ông A. cùng người cháu và Ly đi xe qua TP Cần Thơ. Tại đây, cả 3 thuê khách sạn để nghỉ và đến tiệm vàng mua bộ vòng vàng với số tiền 50 triệu đồng. Trên đường về lại khách sạn, Ly ghé quán nước mua một lốc nước yến. Đến khách sạn, Ly bảo ông A. ở chung phòng với mình. Tại đây, Ly đưa cho nạn nhân lon nước yến nhưng sau khi uống xong, ông A. nằm ngủ mê man, còn Ly nhanh chóng lấy bộ vòng vàng đã mua rời khỏi hiện trường.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Ly đã lừa đảo nhiều người đàn ông khác. Một người đàn ông tại Bạc Liêu bị Ly lấy 18 chỉ vàng đeo trên người sau khi vào khách sạn. Ly còn chuốc thuốc mê để cướp 5,5 lượng vàng 24k của một người đàn ông ở huyện Gò Quao (Kiên Giang) và một người đàn ông 41 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị Ly lừa mất 7,3 lượng vàng 18k. Đối tượng Ly còn lừa đảo một người phụ nữ tại tỉnh Hậu Giang lấy chiếc lắc trọng lượng 5,5 lượng vàng 18k.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-2-2017, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ Ly tại huyện An Minh. Tại cơ quan công an, Ly thừa nhận mình đã đánh thuốc mê cướp vàng, tiền của nhiều nạn nhân.

C.Linh