Ông Hàn Đức Long yêu cầu bồi thường 20 tỉ đồng

23/05/2017 16:43

Ngày 23-5, Luật sư Ngô Ngọc Trai, Giám đốc công ty Luật Công Chính, người hỗ trợ pháp lý cho ông Hàn Đức Long (ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), cho biết ông Hàn Đức Long vừa gửi đơn tới Tòa án nhân dân Cấp cao (TAND CC) tại Hà Nội yêu cầu bồi thường 20 tỉ đồng. Đơn chính thức được gửi ngày 25-4 vừa qua.

Nội dung đơn gồm 6 khoản yêu cầu chính, trong đó khoản thiệt hại do bị mất, giảm sút sức khoẻ đang chờ kết quả giám định của các cơ quan chuyên môn. Các khoản đòi bồi thường lớn gồm: Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Theo tính toán của gia đình ông Long, trong hơn 11 năm qua, thiệt hại do thu nhập thực tế của ông Long là hơn 1,4 tỉ đồng; thiệt hại do thu nhập thực tế bị giảm sút của bà Mai (vợ ông long) là hơn 800 triệu đồng, ông Hàn Đức Minh (anh trai ông Long) 800 triệu đồng, bà Hàn Thị Cung (chị gái ông Long) là hơn 800 triệu đồng. Tổng cộng gần 4 tỉ đồng.

Về mặt tổn thất tinh thần, số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với ông Long và thân nhân là gần 10 tỉ đồng. Đối với khoảng bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Hàn Đức Long và những người thân là gần 5 tỉ đồng. Đơn cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do tổn hại về sức khoẻ của ông Hàn Đức Long tạm tính gần 100 triệu đồng (vì hiện nay đang chờ Hội đồng y khoa giám định tỉ lệ mất sức khoẻ).

Ông Hàn Đức Long về trong vòng tay gia đình

Ngoài ra, còn các khoản thiệt hại thực tế, chi phí hợp lý và các thiệt hại khác gồm như: chi phí đi lại, ăn ở, lưu trú của gia đình trong tất cả các lần đi Hà Nội gửi đơn kêu oan khắp nơi, photocopy tài liệu gửi kèm đơn, phí gửi đơn; chi phí cho những người trong gia đình đi dự phiên tòa, tham dự thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường; Chi phí cho những người đi tìm chứng cứ, đi kêu oan cho ông Long; Chi phí tiền gửi lưu kí, mua đồ tiếp tế, thăm gặp…; khoản lãi tiền vay 200 triệu đồng trong thời gian ông Long bị bắt và truy tố oan sai…

Theo hồ sơ vụ án, tối 26-6-2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Y.. Cháu Y. được xác định bị giết hại sau khi bị hiếp dâm. Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra nhưng phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án sau 4 tháng do không tìm ra thủ phạm.

Bất ngờ, tháng 10-2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị ông Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam ông Hàn Đức Long. Ông Long sau đó khai nhận tại cơ quan công an là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Y..

Từ năm 2007 đến năm 2011, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Tại các phiên xử và trong suốt thời gian bị bắt, bị cáo Hàn Đức Long liên tục kêu oan. Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại.

Sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long.

Ngày 20-12-2016, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hiếp dâm, đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Hàn Đức Long bị khởi tố về tội "giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em" và quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam.

Đến chiều 25-4, đại diện TAND CC tại Hà Nội đã xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long tại địa phương.

N.Quyết