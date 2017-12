Phát hiện 2 khẩu súng tại nhà đối tượng mua bán ma túy đá

30/12/2017 15:07

Ngày 30-12, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn - Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh An Giang - cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa bắt giữ các đối tượng Vương Hải Long (SN 1991), Nguyễn Văn Đức (SN 1994) và Nguyễn Quang Trung Thành (SN 1981, cùng trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Long tại Cơ quan CSĐT. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6-2017 đến ngày 25-12-2017, Đức và Thành đã mua ma túy đá của Long đến 76 lần (Đức mua 70 lần) để đem về sử dụng và bán lại kiếm lời. Qua thu thập chứng cứ, vào sáng 28-12, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng này để mở rộng điều tra.

Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Long. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng loại bắn đạn bi cùng 3 túi nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng thừa nhận là ma túy đá.

Những tang vật do lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà riêng của Long. Ảnh do Công an cung cấp.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận nguồn ma túy đá này được mua từ TP HCM rồi đem về An Giang bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời.

T.Nốt