Phát hiện đôi nam nữ không mảnh vải che thân nằm trên vũng máu

Chiều 11-1, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, xác nhận tại tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xảy ra vụ trọng án. Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Căn nhà nơi xảy ra vụ giết người tại phường Hòa Khánh Nam

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 11-1, nhiều người dân nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của 2 đứa trẻ tại nhà của ông Huỳnh Dũng (SN 1980). Đến nơi, người dân chứng kiến đôi nam nữ không mảnh vải che thân nằm trên vũng máu.

Ông Đặng Văn Chinh, tổ trưởng tổ 106, cho biết khi người dân phát hiện thì người phụ nữ đã tử vong, còn người đàn ông bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân đã báo với cơ quan chức năng, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa người đàn ông đến bệnh viện.

Theo Đại tá Dũng, nạn nhân là bà Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978; ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người đàn ông bị thương là Trần Tiên Hoàng (SN 1986, ngụ phường Hòa Khánh Nam). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình ái, Hoàng đã dùng dao đâm bà Dung tử vong rồi tự tử.

Những người sống gần hiện trường cho hay bà Dung vừa từ TP Nha Trang ra Đà Nẵng để giữ con giúp cho em gái là vợ ông Dũng cách đây vài ngày. Còn Hoàng là em rể của vợ ông Dũng và cùng sống trong căn nhà trên.

