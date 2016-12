Ráo riết truy tìm 2 sát thủ giết cô gái giữa đêm

31/12/2016 15:03

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp ráo riết truy tìm hai sát thủ đã dùng dao đâm chết cô gái trên một con hẻm đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) vào đêm 29-12.

Khu vực xảy ra vụ án mạng đau lòng

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện vào thời điểm xảy ra sự việc có hai thanh niên đã khống chế chị Nguyễn Thị Băng (SN 1995, quê Nghệ An) để cướp tài sản. Khi chị Băng vùng vẫy, chống cự thì hai kẻ này đã dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Băng, sau đó bỏ lại nạn nhân bên lề đường rồi tẩu thoát.

Camera an ninh khu vực

Lúc này, chị Băng kiệt sức chỉ ú ớ và được người đi đường phát hiện đưa vào Bệnh viện 175 nhưng chị đã tử vong sau đó.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, anh Lê Văn Nghĩa (SN 1995, quê Nghệ An) khai rằng khoảng 21 giờ 30 ngày 29-12 anh cùng chị Băng đến khu vực Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Gò Vấp) tâm sự. Khoảng 10 phút sau anh Nghĩa đi mua nước còn bị Băng ở lại một mình.

Khi anh quay lại thì không thấy chị Băng nên anh bỏ về. Khi về đến nhà thì nghe điện thoại chị Băng bị đâm bất tỉnh nên trở ra đưa đi cấp cứu nhưng chị không qua khỏi.

Tin-ảnh: Phạm Dũng