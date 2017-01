Sát hại vợ rồi xách dao chém bố mẹ vợ thương vong

19/01/2017 18:33

Chiều ngày 19-1, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết lực lượng công an đang tạm giữ nghi phạm Bùi Kim Hiền (SN 1974, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về vụ thảm án xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm Bùi Kim Hiền tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Việt

Hiền được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng vào rạng sáng cùng ngày 19-1.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 19-1, tại nhà của mình ở thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi), Hiền dùng một khúc gỗ dài khoảng 50 cm sát hại vợ mình là chị L.T. N. (SN 1974). Chị N. tử vong tại chỗ với các vết thương nặng ở trán, thái dương.

Sau khi sát hại vợ, Hiền còn cầm dao sang nhà bố mẹ vợ ở cách nhà 300 m chém chết mẹ vợ mình là bà V.T.H. (71 tuổi) và chém trọng thương bố vợ là ông L.X.L. (76 tuổi). Ông L. đã được vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ thảm án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Hưng Yên) cùng với Công an huyện Ân Thi đã thực hiện lệnh việc bắt giữ nghi can, phong toả hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Đại tá Hào, nghi phạm Hiền là đối tượng mắc bệnh tâm thần và đã có sổ theo dõi từ năm 2007.

Ninh Cơ