Sau tiệc mừng tân gia, 28 người bị bắt giữ

22/08/2017 18:15

Ngày 22-8, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ 28 đối tượng tham gia đánh bạc với hình thức xóc dĩa.



Trước đó, hơn 30 đối tượng đi dự tiệc tân gia tại một ngôi nhà ở khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Đến 14 giờ ngày 21-8 thì tiệc tan, ngay tại đây, các đối tượng rủ nhau chơi xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng bị tạm giữ

Đến 18 giờ cùng ngày, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An ập vào bắt quả tang. Thấy trinh sát, một số đối tượng dùng bát đĩa có tại bàn tiệc chống trả lại lực lượng công an. Một số đối tượng khác trèo lên nóc nhà trốn thoát.

Tại hiện trường cơ quan công an bắt giữ 28 đối tượng, thu giữ hơn 300 triệu đồng, nhiều bộ xóc đĩa và tang vật khác. Các đối tượng này thừa nhận chơi xóc đĩa mỗi ván đặt cược từ 100 ngàn đến 1 triệu đồng.

Tin-ảnh: N.Phú