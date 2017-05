Say xỉn, dọa đánh người còn chém công an

16/05/2017 12:37

Ngày 16-5, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 13-5, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo trước nhà số 117 đường Trần Văn Kỷ (quận Bình Thạnh) có 1 người đàn ông say rượu, gây rối trật tự công cộng. Tổ công tác công an quận Bình Thạnh gồm cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Hân và 2 bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, tổ công tác thấy Thành đang gây sự, dọa đánh nhiều người. Anh Hân đến khuyên Thành về nhà nghỉ nhưng đối tượng không nghe còn dùng dao đuổi chém anh.

Chém không được, Thành quay sang tấn công 2 bảo vệ dân phố nhưng may mắn không ai bị thương. Tổ công tác phối hợp cùng người dân khống chế, tước đoạt hung khí và áp giải Thành về trụ sở xử lý.

* Cùng ngày, Công an quận Tân Phú, TP HCM xác nhận đang tạm giữ Trần Văn Xin (SN 1993) và Nguyễn Văn Đức (SN 1996, cùng quê Bình Định) về hành vi chống người thi hành công vụ

Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 10-5, tổ công tác của đội CSGT, Công an quận Tân Phú đang làm nhiệm vụ tuần tra tại giao lộ Lê Trọng Tấn – đường CN13, phường Tây Thạnh thì phát hiện Xin và Đức đi xe phạm luật. Tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Đến giao lộ Lê Trọng Tấn – đường CN11, tổ công tác đuổi kịp thì Xin, Đức lao xe tông trực diện vào xe lực lượng CSGT. Chưa dừng lại ở đó, 2 tên còn xuống tấn công khiến anh Võ Trung Kiệp bị thương. Tổ công tác đã khống chế Xin và Đức, bàn giao cho công an xử lý.

Sỹ Hưng