Sẽ khởi tố "nhân vật có tiếng tăm" đánh CSGT tới tấp

Đến ngày 14-11, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Giới (47 tuổi; ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An) - người tấn công tới tấp CSGT tại phường An Phú. Bất chấp những ghi ngờ của dư luận, một nguồn tin khẳng định Công an thị xã Thuận An đang khẩn trương làm rõ, chuẩn bị khởi tố ông Giới về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, chiều 8-11, ông Giới say xỉ, điều khiển ô tô chạy lấn vào làn xe 2 bánh. Khi bị thiếu úy Vũ Đình Thanh (Đội CSGT thị xã Thuận An, làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại hiện trường) nhắc nhở vài câu thì ông Giới cự lại rồi túm áo, đánh liên tiếp gây thương tích ở vùng mặt, thân thể. Sau đó thiếu úy Thanh cùng người khác khống chế ông Giới. Một cán bộ công an cho biết khi về phường ông Giới còn la lối.

Người dân địa phương cho biết ông Giới là nhân vật "có tiếng tăm" ở phường, ông có nhiều xe ben.

Khu vực xảy ra vụ việc là nơi CSGT thường đứng điều tiết phương tiện lưu thông, tránh ùn tắc

Nhận định về vụ việc, luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP HCM, nói: "Nếu những thông tin trên báo chí chính xác thì công an nhất thiết phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Giới vì ông này chống người thi hành công vụ với tính chất côn đồ". Theo luật sư Đức, hành vi của ông Giới có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 257, Bộ luật Hình sự hiện hành.

Luật sư Đức nhấn mạnh cơ quan CSĐT sở tại cần khởi tố để răn đe vì thời gian gần đây trên cả nước xảy ra nhiều vụ người điều khiển phương tiện giao thông lăng mạ, hành hung CSGT. "Một số người suy nghĩ lệch lạc, cậy này nọ. Cư xử côn đồ, hành hung CSGT là không thể chấp nhận. Vụ này cần khởi tố để răn đe" – luật sư Đức nói.



