Tá hỏa phát hiện thanh niên chết trên đỉnh núi, bên hông bị cắm con dao

16/12/2017 16:54

Chiều 16-12, Công an tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn huyện Thoại Sơn vừa xảy ra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ ngày 15-12, một người dân địa phương tá hỏa khi phát hiện thi thể anh Hoàng trong tư thế nằm ngửa trên đỉnh núi Sập thuộc khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập.

Khi đến gần hơn hiện trường, người này nhìn thấy bên hông phải của nạn nhân có cắm con dao Thái Lan. Kề bên thi thể thanh niên này còn có chiếc điện thoại di động và ống sắt tròn dài khoảng 50 cm. Cách hiện trường khoảng 40 m, người dân còn phát hiện anh Trần Văn Toàn (SN 1987; ngụ Khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang nằm bất tỉnh nên trình báo cơ quan công an. Anh Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm huyện Thoại Sơn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thoại Sơn kết hợp với Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang thành lập đoàn đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

T.Nốt