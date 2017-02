Tên cướp taxi lao xe như bay trên quốc lộ

23/02/2017 09:51

Sáng 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang và Trạm CSGT Trung Lương đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Lê Huy (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ) cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lê Huy lúc bị dẫn giải từ Tiền Giang về Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, khuya 22-2, Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo từ Công an TP Cần Thơ có đối tượng cướp taxi biển số 67A-046.01 trên địa bàn quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đang lao về hướng Tiền Giang.

Lúc này, có hơn 20 CSHS Cần Thơ đang truy đuổi và liên tục liên lạc với Trạm CSGT Trung Lương.

Lập tức, Trạm CSGT Trung Lương tổ chức chốt chặn để đón lõng tên cướp taxi. Đến gần 3 giờ ngày 23-2, Tổ công tác CSGT Trung Lương đã phát hiện chiếc xe nhưng tên cướp vẫn cho xe lao qua với tốc độ cao. Quyết không để tên cướp thoát, CSGT ra sức truy đuổi. Đến địa bàn xã Phú An, huyện Cai Lậy, tên cướp dừng xe, vứt chìa khóa bỏ chạy vào vườn nhà dân lẩn trốn. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng thì tên cướp đã bị tóm gọn khi đang trốn trong bụi cây ven đường.

Theo tường trình của tài xế taxi bị cướp, lúc 23 giờ 30 ngày 22-2, anh nhận điện từ tổng đài báo đón khách trên đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên đi sân bay Cần Thơ.

Sau khi nhận khách, tài xế này chạy xe về Cần Thơ. Khi đến cầu Thơm Rơm (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), tài xế dừng xe đi vệ sinh thì bị Huy đánh mạnh vào sau gáy và ngã xuống rãnh nước ven đường. Sau đó, Huy cướp xe bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận tối 22-2, sau khi “cắn đá”, Huy nảy sinh ý định cướp taxi chạy lên Vũng Tàu thăm mẹ nuôi.

MINH SƠN - CA LINH