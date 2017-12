Thi thể nữ sinh lớp 12 xinh đẹp có nhiều vết dao đâm

02/12/2017 14:30

Sau khi phát hiện thi thể em P.T.H. (SN 2000) trên núi, sáng ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Nạn nhân H. là một nữ sinh xinh đẹp - Ảnh: Facebook

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân H. có nhiều vết dao đâm. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm sát hại em H. được xác định là bạn trai của nạn nhân. Hiện nghi phạm này cũng bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện và cũng đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 1-12, Công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lô Thị T. (trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về việc con gái chị là P.T.H. (SN 2000) bị mất tích hơn 3 ngày nay. Theo gia đình, khoảng 12 giờ ngày 29-11, H. nói với mẹ là đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) mua quần áo với người yêu. Đến 24 giờ cùng ngày, gia đình không thấy H. về nên sốt ruột đi tìm.

Sau đó, gia đình đã liên lạc với người yêu của H. tên là Q. (trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) thì nhận được thông tin Q. bị thương và đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Khi được hỏi tung tích của nữ sinh H., Q. nói với gia đình là đã chở em về lúc 24 giờ ngày 29-11, khi đến ngõ vào nhà thì H. xuống xe, sau đó, Q. nói không biết tung tích của H..

Đến tối ngày 1-12, thi thể em H. được phát hiện tại khu vực ngọn núi phía sau vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông.



Theo một số thông tin, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa em H. và bạn trai. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức cũng như hung thủ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Đức Ngọc