Thiếu nợ, vợ làm chuyện không thể tin để lừa chồng

14/01/2017 16:52

Ngày 14-1, tin từ Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Em (SN 1985) cùng nhiều tang vật có liên quan để diều tra làm rõ hành vi dựng hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản tại nhà riêng thuộc ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự.

Thúy Em tại cơ quan Công an huyện Hồng Ngự. Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 12-1, Công an xã Long Khánh B có nhận được tin báo tại gia đình anh Nguyễn Long Hồ (SN 1980, chồng của Thúy Em) vừa xảy ra mất trộm tài sản, gồm: 1 vòng đeo tay, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn đeo tay nữ, 2 nhẫn đeo tay nam bằng vàng và số tiền mặt hơn 25 triệu đồng. Đến sáng hôm sau, Công an huyện Hồng Ngự kết hợp với Công an xã Long Khánh B đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan. Qua đó, các lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm số một trong vụ trộm này không ai khác là vợ của anh Hồ. Qua đấu tranh khai thác, Thúy Em đã thừa nhận do đang thiếu nợ riêng bên ngoài với số tiền lớn nhưng lại sợ bị chồng phát hiện. Do đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12-1, sau khi gom hết số vàng và tiền trong tủ, Thúy Em dùng búa đập vỡ phần kính tủ rồi giả vờ chạy ra ngoài hô hoán rằng gia đình mình vừa bị kẻ trộm “ghé thăm”.

Hiện Công an huyện Hồng Ngự đã thu hồi và tạm giữ toàn bộ số vàng mà Thúy Em đã lấy trộm. Riêng số tiền 25.500.000 đồng thì Thúy Em khai đã đem trả nợ hết 23 triệu đồng.

T.Nốt