Thông tin mới vụ chủ tiệm bánh Pía bị bắn chết ở TP HCM

Chiều 9-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang ráo riết truy tìm thủ phạm bắn chết ông Mai Chí Thiện (SN 1972, chủ cửa hàng bánh Pía, ngụ quận 11) vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 8-1.

Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, tại thời điểm này, Công an quận 11 nhận được tin báo số nhà 230 Nguyễn Thị Nhỏ (phường 4, quận 11) xảy ra vụ nổ súng khiến ông Mai Chí Thiện tử vong tại chỗ.

Sau đó, Công an quận 11 đã khẩn cấp báo lãnh đạo Công an TP HCM về vụ trọng án. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an quận 11 phong tỏa hiện trường, thu giữ tang vật và khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm cho thấy tại hiện trường, công an thu giữ 4 đầu đạn loại K59. Trong phòng làm việc của nạn nhân có một cuốn sổ và nhiều sao kê chuyển tiền.

Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định ông Thiện bị bắn 4 phát đạn. Qua xác minh ban đầu, ông Thiện làm ăn buôn bán với người nước ngoài nên có mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền. Kết quả xác minh ban đầu cũng cho biết không có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản.

