Thưởng nóng chuyên án phá "sào huyệt" ma túy cực lớn

02/06/2017 19:23

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 2-6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, đã đến thăm, động viên và thưởng đột xuất cho các tập thể thuộc Công an TP HCM về chuyên án ma túy vừa được triệt phá.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM thăm Công an TP HCM

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh (lực lượng nòng cốt) đã lập Ban Chuyên án ma túy 516E phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM, Trung đoàn CSCĐ PK20E để phá đường dây ma túy "khủng" do Trần Ngọc Hiếu (SN 1981, tên thật là Văn Kính Dương, quê Hà Nội) cầm đầu.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, báo cáo chi tiết vụ án

Trải qua gần 1 năm thu thập, củng cố chứng cứ, vừa đấu tranh vừa mở rộng chuyên án qua 2 giai đoạn, kết quả đến nay công an đã khám phá thành công, bắt giữ 14 đối tượng.

Công an TP HCM thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7 kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ để sản xuất.

Công an TP HCM đã kê biên tài sản gồm 10 tỉ đồng, 8 ô tô trong đó có 1 xe trị giá 20 tỉ đồng, 3 căn nhà trị giá 15 tỉ đồng, 2 ha cao su.

Trong thư khen Công an quận Bình Thạnh, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, nhấn mạnh: "Đây là vụ án sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP HCM và cả nước nói chung. Đạt được kết quả này là nhờ sự sâu sát trong quản lý địa bàn, sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trên tinh thần chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, trách nhiệm và quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm cao nhất. Đồng thời có sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu rất chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị đã góp phần mang lại kết quả và sự thành công của chuyên án".

Trung tướng Lê Đông Phong biểu dương chiến công của lực lượng công an quận Bình Thạnh. Giám đốc Công an TP HCM mong lực lượng công an TP HCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được và dũng cảm lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Ông trùm Trần Ngọc Hiếu

Người anh họ là thuộc cấp thân cận của Hiếu

Vũ Hoàng Anh Ngọc, bạn gái ông trùm





Thuốc lắc được đóng gói dạng gói cà phê

Theo Công an TP HCM, từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức này đã cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300 kg ma túy.

Năm 2008, Hiếu bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau khi trốn khỏi trại giam, Hiếu đã tập hợp, hình thành đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc lắc quy mô cực lớn. Hiếu là đối tượng điều hành, quản lý tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ ma túy qua hệ thống camera.

Thuộc cấp thân cận của Hiếu là người anh họ Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) trực tiếp sản xuất thuốc lắc. Sau khi thành phẩm, Hiếu giao cho Lê Văn Mang (SN 1987, quê Cà Mau) chở về một biệt thự ở KDC Trung Sơn để sấy khô.

Sau khi thành phẩm, thuốc lắc sẽ được bàn giao cho Phạm Bảo Quân (SN 1983; ngụ quận 1, TP HCM) để dập thành viên và đóng gói, cho vào các bao bì cà phê để ngụy trang; mỗi gói có trọng lượng 1 kg.

Khi các gói "cà phê" ra lò sẽ được chuyển đến căn hộ cao cấp ở số 111 Nguyễn Du (quận 1) cất giữ.

Đáng chú ý, trong đường dây này có sự tham gia của bạn gái Hiếu là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994; ngụ quận 4, TP HCM). Hiếu thường để từ 10.000 đến 15.000 viên ở nhà Ngọc để giao cho các đại lý.

Ở TP HCM, Nguyễn Thu Huyền (SN 1988; ngụ quận 10, TP HCM) sẽ làm đại diện giao dịch, còn đầu Hà Nội là Lê Hương Giang (SN 1988) phụ trách.

Thuốc lắc thường được vận chuyển từ TP HCM ra Hà Nội trong các va li. Mỗi va li chứa khoảng hơn 50 kg ma túy. Giá bán từ 180.000-200.000/viên, khách mua sỉ sẽ được khuyến mại.

Để tránh sự phát hiện của công an, nhóm này thường bố trí các xưởng sản xuất rải rác khắp nơi, từ TP HCM đến Vũng Tàu, Nha Trang và Đồng Nai.

Sau 1 năm đeo bám, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ một số chân rết của Hiếu. Đến đầu tháng 4-2017, khi thời cơ đã chín muồi, lực lượng Công an Bình Thạnh đã đồng loạt đánh sập đường dây ma túy này với sự trợ giúp của các đơn vị liên quan.



.



Phạm Dũng