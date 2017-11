Tiệm massage chuyên kích dục đồng tính nam, bán dâm cho nữ

29/11/2017 09:26

Sáng nay 29-11, Phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an), cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) triệt phá đường dây bán dâm nam tại Hà Nội. Chuyên án có sự tham gia của Công an quận Đống Đa, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Trước đó, vào chiều 28-11, lực lượng cảnh sát kiểm tra một khách sạn ở địa bàn quận Thanh Xuân, phát hiện 2 nam thanh niên hơn 20 tuổi đang bán dâm cho 2 phụ nữ khoảng 40 tuổi. Qua đấu tranh khai thác nhanh, 2 thanh niên khai nhận đi bán dâm theo sự môi giới của Lê Hồng Hòa (32 tuổi, quê Thanh Hóa).

Một vụ việc kích dục đồng tính nam bị triệt phá ở quận 10, TP HCM- Ảnh: PHẠM DŨNG

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục kiểm tra cơ sở massage do Hòa làm chủ ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 nam thanh niên đang có hành vi kích dục đồng tính. Cùng thời điểm, tại cơ sở massage này còn có 10 nam nhân viên khác.

Theo điều tra, qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra phát hiện đường dây mại dâm nam hoạt động do sự điều hành của Lê Hồng Hoà (32 tuổi, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), chủ cơ sở massage trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Tại cơ quan công an, Hoà khai nhận mở cơ sở massage chỉ để phục vụ kích dục đồng tính nam và hoạt động mại dâm. Theo đó, Hòa sẽ tuyển những thanh niên có ngoại hình dễ nhìn, cao to để phục vụ khách đồng tính với giá 500.000 đồng/lượt kích dục. Theo thỏa thuận, Hòa sẽ hưởng 50%, nhân viên hưởng phần còn lại. Cơ sở của Hòa còn phục vụ khách đồng tính nam có nhu cầu "qua đêm".

Đối với khách nữ có nhu cầu mua dâm, Hòa sẽ gửi ảnh các nhân viên nam cho khách nữ xem để lựa chọn, sau đó thỏa thuận giá và địa điểm bán dâm. Trung bình mỗi lần mua dâm, khách nữ phải trả từ 2-3 triệu đồng/lượt "tàu nhanh", 6 triệu đồng nếu "qua đêm". Mỗi lần môi giới, Hòa hưởng 30% số tiền bán dâm.

Hiện, cảnh sát đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Minh Chiến