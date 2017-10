Tiếp cô gái trẻ từ thành phố về chơi, nam thanh niên mất xe SH

29/10/2017 10:58

Cô gái trẻ lừa đảo lấy xe SH bán 43 triệu đồng lấy tiền tiêu xài - Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 29-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Thị Hương (SN 1995, ngụ xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của công an, do không có công việc ổn định, để có tiền phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân, Hương đã nghĩ ra chiêu trò lừa đảo bằng cách lên mạng xã hội facebook, zalo tìm những người có tài sản lớn như điện thoại, xe máy đắt tiền để làm quen.

Giữa tháng 10-2017, với chiêu trò trên, Hương đã làm quen với anh Phạm Ngọc K. (SN 1993, ngụ xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh).

Đến sáng ngày 22-10, cô gái trẻ này về nhà của anh K., trong lúc chơi ở đây, Hương nói cần ra ngoài mua một số đồ cá nhân nên mượn chiếc xe SH BKS 35B2-075.88 của anh K. rồi "dông" thẳng. Sau đó, Hương mang chiếc xe SH trên lên Hà Nội bán được 43 triệu đồng.

Về phần anh K., thấy Hương đi lâu không quay lại, anh K. gọi điện thoại không liên lạc được, vào zalo, facebook thì bị chặn liên lạc. Biết mình bị lừa, anh K. sau đó đã gọi điện báo cơ quan công an.

Tuấn Minh